В Харькове на стенах старого дома нашли церковную роспись

Старый дом на Москалевке используется как мастерская

В Харькове на стенах старого дома нашли церковную роспись 2019-02-16T18:09:29+02:00 Харьков Старый дом на Москалевке используется как мастерская

В Харькове на стенах старого дома на Москалевке рабочие заметили библейскую роспись. Рисунок был обнаружен под слоем краски в мастерской небольшого цеха.

Как оказалось, на небольшом участке стены отвалилась штукатурка и открылся евангельский сюжет исцеления больных Иисусом. Его обнаружили случайно, когда монтировали электропроводку.

Позже выяснилось, что в этом доме находилась Троицкая старообрадческая церковь, которую начали возводить в 1892 году.

"Средств у общины не было. Собирали они деньги по так называемым книгам просительным, которые издавались раз в год. Где-то в 1906 году они этот храм довели до такого состояния, что уже можно было делать работы внутренние", – отметил историк Андрей Парамонов.

По его словам, после открытия храм проработал почти 20 лет, а потом был закрыт. Ценные вещи вынесли, а помещение переоборудовали под дом кинокультуры.

"Это было частью государственной политики. В тот период был уничтожен не только этот храм, но еще и масса других храмов. Харьков утратил очень богатое наследие: архитектурное, религиозное наследие", – напомнил экскурсовод и историк Сергей Козуб.

Под современными материалами открылись кирпичные арки, а рядом еще можно найти остатки могильных плит старинного кладбища.

"Одна из лучших находок обнаруженная нами – это могильный камень 1847 года Кондрата Ивановича Князева, егорьевского купца, владельца ткацкой фабрики, который, видимо, приезжал в Харьков налаживать торговые связи", – отметила экскурсовод и краевед Валерия Кульшицкая.

Также историки выяснили, что это здание – единственная старообрадческая церковь, которая частично сохранилась в Харькове. На здании, которое сегодня находится в частной собственности, краеведы надеются когда-нибудь появится памятный знак, а владелец не позволит уничтожить старинные росписи.

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