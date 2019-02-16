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В Харькове на стенах старого дома нашли церковную роспись

Сегодня, 18:09

Старый дом на Москалевке используется как мастерская

В Харькове на стенах старого дома нашли церковную роспись Харьков Старый дом на Москалевке используется как мастерская

В Харькове на стенах старого дома на Москалевке рабочие заметили библейскую роспись. Рисунок был обнаружен под слоем краски в мастерской небольшого цеха.

Как оказалось, на небольшом участке стены отвалилась штукатурка и открылся евангельский сюжет исцеления больных Иисусом. Его обнаружили случайно, когда монтировали электропроводку.

Позже выяснилось, что в этом доме находилась Троицкая старообрадческая церковь, которую начали возводить в 1892 году.

"Средств у общины не было. Собирали они деньги по так называемым книгам просительным, которые издавались раз в год. Где-то в 1906 году они этот храм довели до такого состояния, что уже можно было делать работы внутренние", – отметил историк Андрей Парамонов.

По его словам, после открытия храм проработал почти 20 лет, а потом был закрыт. Ценные вещи вынесли, а помещение переоборудовали под дом кинокультуры.

"Это было частью государственной политики. В тот период был уничтожен не только этот храм, но еще и масса других храмов. Харьков утратил очень богатое наследие: архитектурное, религиозное наследие", – напомнил экскурсовод и историк Сергей Козуб.

Под современными материалами открылись кирпичные арки, а рядом еще можно найти остатки могильных плит старинного кладбища.

"Одна из лучших находок обнаруженная нами – это могильный камень 1847 года Кондрата Ивановича Князева, егорьевского купца, владельца ткацкой фабрики, который, видимо, приезжал в Харьков налаживать торговые связи", – отметила экскурсовод и краевед Валерия Кульшицкая.

Также историки выяснили, что это здание – единственная старообрадческая церковь, которая частично сохранилась в Харькове. На здании, которое сегодня находится в частной собственности, краеведы надеются когда-нибудь появится памятный знак, а владелец не позволит уничтожить старинные росписи.

Как мы писали ранее, в Киевена бульваре Марии Примаченко на Печерске создадут целый музей под открытым небом в честь знаменитой украинской художницы, в котором герои ее работ предстанут в виде необычных скульптур, муралов и скамеек.

Также мы писали о том, что скульптуры, взаимодействующие со зрителем, давно укрепились в тенденциях уличного искусства во всем мире. Киев старается не отставать: в городе за последние годы появилось несколько интерактивных арт-объектов. "Сегодня" выяснила, где искать статуи, которые реагируют на "гостей", помогут зарядить гаджеты и даже готовы "поделиться" бесплатным интернетом.

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Тег Харьков, церковь, храм

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