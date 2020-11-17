В Харькове на улице прогремел взрыв (фото)

Злоумышленник бросил гранату во двор своего соседа

В Харькове на улице в Московском районе произошел взрыв. Полицейские уже разоблачили злоумышленника и начали уголовное производство.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, взрыв случился дворе частного домовладения по улице Бестужева. На месте происшествия обнаружили воронку диаметром около 10 сантиметров и повреждения забора и дома. Взрывотехники установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

Как выяснилось, боеприпас бросил 49-летний сосед заявителя, с которым у него накануне произошел конфликт. Мужчина признался, что поссорился с хозяином дома и решил таким образом отомстить ему. Во время обыска у правонарушителя нашли два корпуса гранат Ф-1 и РГД-5.

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Следователи уже открыли уголовное производство. Злоумышленнику скоро сообщат о подозрении, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, недавно в Харькове мужчина угрожал подорвать себя и полицейских гранатой.

Кроме того, ранее в Днепре мужчина бросил гранату в сторону дома.

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