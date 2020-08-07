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В Харькове на улице разгуливали верблюды: появилось видео

7 августа, 06:38

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Очевидцы засняли животных, которые гуляли по улице

В Харькове заметили верблюдов, которые гуляли по улице возле окружной дороги. Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Facebook.

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На ролике видно, как двое животных ходят по обочине дороге на траве. Впрочем, не известно, откуда взялись эти млекопитающие.

В комментариях под видео пользователи начали шутить об инциденте. "Глобальное потепление коснулось и города Харьков", – написал Руслан Ачкасов.

Напомним, что в январе из контактного зоопарка в Харькове сбежал львенок. Впрочем, животное гуляло по торговому центру, вело себя ласково и даже разрешило себя погладить.

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А в декабре в Харькове дикие животные снова устроил бедлам – зеленая обезьяна, вероятно, тоже сбежав из контактного зоопарка, забежала в супермаркет и ловко бегала под потолком.

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Также, не так давно в зоопарке Винницы появился новый житель – белый верблюд , который после переезда из частного зоопарка на Донбассе три года жил в небольшом вольере возле ресторана.

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Харьков животное верблюд
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