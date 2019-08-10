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В Харькове на взятке погорел чиновник Госгеокадастра

Сегодня, 11:55

Мужчину полицейские задержали с поличным

В Харькове за вымогательство и получение взятки задержали чиновника Госгеокадастра. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, ведущий специалист отдела контроля за использованием и охраной земель в четырех областных районах вымогал 20 тысяч гривен от директора фермерского хозяйства. За эти деньги он обещал не вмешиваться в хозяйственную деятельность фермера.

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Мужчину задержали 9 августа на парковке у супермаркета после получения взятки. Сейчас решается вопрос об уведомлении госслужащему о подозрении и избрании меры пресечения.

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Напомним, не так давно в Краматорске в вымогательстве и получении взятки разоблачили первого заместителя начальника Главного управления Госгеокадастра в Донецкой области.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Харьков взятка задержание чиновник вымогательство Госгеокадастр

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