В Харькове на взятке погорел майор полиции
Мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы
В Харькове за вымогательство и получение взятки в размере 5 тысячи долларов США задержали майора полиции, старшего оперуповновноваженого Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Как выяснилось, за эти деньги полицейский обещал харьковчанину посодействовать в решении вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности за разбой (ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины). Майора полиции задержали после получения взятки.
"Решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении в выделанные уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом) и избрании меры пресечения", – рассказали в ведомстве и отметили, что в случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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