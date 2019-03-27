В Харькове на взятке погорел майор полиции

Мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы

Фото: Государственное бюро расследований.

В Харькове на взятке погорел майор полиции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b3a/5f0/5c9b3a5f0f19c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b3a/5f0/5c9b3a5f0f19c.jpg 2019-03-27T11:22:00+02:00 Харьков Мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы

В Харькове за вымогательство и получение взятки в размере 5 тысячи долларов США задержали майора полиции, старшего оперуповновноваженого Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как выяснилось, за эти деньги полицейский обещал харьковчанину посодействовать в решении вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности за разбой (ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины). Майора полиции задержали после получения взятки.









"Решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении в выделанные уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом) и избрании меры пресечения", – рассказали в ведомстве и отметили, что в случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове на взятке погорел майор полиции". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.