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В Харькове на взятке "погорел" военком

8 декабря, 14:22

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчину задержали сразу после получения части средств

В Харькове правоохранители разоблачили во взяточничестве начальника отделения одного из районных военных комиссариатов.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, майор ВСУ за 1000 долларов "вознаграждения" обещал "закрыть" вопрос с призывом на службу.

Оперативники задержали военного после получения первой части неправомерной выгоды. В его автомобиле правоохранители обнаружили 600 долларов США.

Сейчас решается вопрос об уведомлении майору о подозрении.

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Расследование проводится по статье "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

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За содеянное предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области на взятке попался военком. Он требовал 1000 долларов США за то, чтобы уклониста не разыскивали и в дальнейшем не призывали в ряды Вооруженных сил Украины.

Также напомним, в Умани начальник отдела полиции попался на взятке.

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Харьков взятка коррупция полиция военкомат
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