В Харькове на взятке погорела главврач больницы: чем она промышляла

В Харькове полицейские разоблачили главного врача местной больницы во взяточничестве. Женщина пыталась "заработать" на призывниках. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

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Как выяснили правоохранители, парень 1997 года рождения получил повестку в военный комиссариат и прибыл в больницу на медосмотр. Тогда приемом призывников занималась главврач. Она сказала, что может "отмазать" его от службы за 12 000 гривен и 700 долларов.

Деньги злоумышленница получала двумя траншами. Полицейские задокументировали факт получения женщиной второго транша в размере 700 долларов.

Следователи начали уголовное производство, нарушительнице скоро объявят о подозрении в совершении преступления.

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Напомним, недавно на взятке поймали заместителя начальника одного из столичных военкоматов. Нарушитель получил через посредника 1500 долларов США от призывника за помощь в освобождении от прохождения срочной военной службы.

Кроме того, правоохранители изобличили в вымогательстве 250 000 долларов США организованную группу в составе минимум четырех человек во главе с заместителем отдела ГУ Службы безопасности Украины в Одесской области.

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