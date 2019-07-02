В Харькове на взятке "погорели" чиновники оборонного госпредприятия

СБУ разоблачила на взятке чиновников оборонного госпредприятия в Харькове







В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины на систематических взятках попались два чиновника государственного предприятия "Завод имени Малышева". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, начальник одного из отделов и его подчиненный-инспектор организовали механизм вымогательства взяток от предпринимателей. За эти деньги они предоставляли бизнесменам в аренду помещения оборонного завода. За аренду трех помещений чиновник требовали ежеквартально платить им взятку и существенно снижали коммерсантам официальную сумму аренды.

Задержали взяточников в рабочих кабинетах после получения очередного "транша" за следующие три месяца.

"Решается вопрос о сообщение должностным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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