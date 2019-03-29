В Харькове на взятке погорели двое полицейских

Копов задержали в жилом массиве города во время получения всей суммы взятки

Фото: СБУ.

В Харькове на взятке погорели двое полицейских //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dae/b2f/5c9daeb2f2f94.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dae/b2f/5c9daeb2f2f94.jpg 2019-03-29T07:32:00+02:00 Харьков Копов задержали в жилом массиве города во время получения всей суммы взятки

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на взятке двух оперуполномоченных одного из районных отделов полиции. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, майор и старший лейтенант полиции вымогали у местного жителя 7 тысяч долларов США. За эти деньги копы обещали "решить вопрос" о непривлечение мужчины к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотиков. Также они обещали в дальнейшем "закрывать глаза" на его деятельность в сфере наркобизнеса.









Полицейских задержали в жилом массиве Харькова во время получения всей суммы взятки.

"Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным работникам полиции о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрание каждом из них меры пресечения", – рассказали в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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