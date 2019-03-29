В Харькове на взятке погорели двое полицейских
Копов задержали в жилом массиве города во время получения всей суммы взятки
В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на взятке двух оперуполномоченных одного из районных отделов полиции. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, майор и старший лейтенант полиции вымогали у местного жителя 7 тысяч долларов США. За эти деньги копы обещали "решить вопрос" о непривлечение мужчины к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотиков. Также они обещали в дальнейшем "закрывать глаза" на его деятельность в сфере наркобизнеса.
Полицейских задержали в жилом массиве Харькова во время получения всей суммы взятки.
"Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным работникам полиции о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрание каждом из них меры пресечения", – рассказали в СБУ.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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