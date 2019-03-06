В Харькове на взятке поймали двух чиновников
Мужчинам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы
В Харькове правоохранители разоблачили и задержали на взятке двух специалистов отдела Главного управления Госгеокадастра в области. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Как выяснилось, чиновники требовали от гражданина 20 тысяч гривен. За эти деньги они обещали ему беспрепятственное оформление права собственности на земельный участок.
"Оперативные действия проводились в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.
На данный момент задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит от пяти до десяти лет свободы.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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