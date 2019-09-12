В Харькове на взятке поймали следователя Нацполиции

В Харькове на взятке сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заместителя начальника одного из отделов Следственного управления ГУ Нацполиции. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, капитан полиции требовал 2 тысячи долларов США у адвоката, который защищал местного жителя, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений. За эти деньги следователь обещал адвокату принять решение в уголовном производстве в пользу его подзащитного.

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Правоохранители задержали капитана в одном из кафе в центре города во время получения всей суммы взятке.

"Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному работнику полиции о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения", - рассказали в СБУ и отметили, что полицейскому грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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