Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,97
27,47

В Харькове на взятке поймали следователя Нацполиции

12 сентября, 12:38

Полицейский вымогал у адвоката две тысячи долларов

В Харькове на взятке сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заместителя начальника одного из отделов Следственного управления ГУ Нацполиции. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, капитан полиции требовал 2 тысячи долларов США у адвоката, который защищал местного жителя, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений. За эти деньги следователь обещал адвокату принять решение в уголовном производстве в пользу его подзащитного.

Реклама

Правоохранители задержали капитана в одном из кафе в центре города во время получения всей суммы взятке.

"Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному работнику полиции о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения", - рассказали в СБУ и отметили, что полицейскому грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

В тренде
"Изоляция" в Донецке: боевики создали тайный концлагерь

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Харьков взятка СБУ адвокат задержание разоблачение

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Санаторий" для Зайцевой: появились фото из места, куда отправили виновницу страшного ДТПХарьков
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
Массовое отравление в Харькове: после семейного застолья в больнице оказались шесть человек
Массовое отравление в Харькове: после семейного застолья в больнице оказались шесть человекХарьков
Виновницу ДТП на Сумской Зайцеву этапировали в колонию
Виновницу ДТП на Сумской Зайцеву этапировали в колониюХарьков
Капканы на площади: в центре Харькова прошла акция в поддержку узников Кремля
Капканы на площади: в центре Харькова прошла акция в поддержку узников КремляХарьков
Ремонт дорог: Харьков стоит в пробках, а в Лозовой готовятся открыть окружную
Ремонт дорог: Харьков стоит в пробках, а в Лозовой готовятся открыть окружнуюХарьков

Новости партнеров

Loading...