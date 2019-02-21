В Харькове на заводе старые танки разбирают до винтика, чтобы сделать их современными

Из старых советских танков на заводе создают современные боевые машины

В Харькове на заводе старые танки разбирают до винтика, чтобы сделать их современными 2019-02-21T18:36:00+02:00 Харьков Из старых советских танков на заводе создают современные боевые машины

В Харькове на бронетанковом заводе буквально до винтика разбирают старые танки, чтобы сделать из них современные боевые машины. В частности, модернизируются советские Т-64 и Т-80.

Часть из них приходит на ремонт после службы на Донбассе, но большинство – со складов Минобороны. Все машины вначале разбираются до винтика, чтобы заменить старые детали современными узлами.

"На данный момент сейчас датчики температуры собираем. Если где-то пожар происходит, то срабатывает датчик. Датчик передает сигнал на пульт. И механик-водитель сразу видит, где у него идет возгорание", – объяснил слесарь Роман Матко.

Отдельно перебирают шасси. А башню нашпиговывают новой электроникой. О некоторых изменениях специалистов попросили сами танкисты.

"Когда мы поставили тепловизор, то есть прибор с тепловизором, стоял осветитель "луна". Это было место, куда в башне могли пробить снарядами. Мы убрали этот осветитель, закрыли защитой дополнительной", – рассказал Владимир Шаргуленко, начальник технического отдела бронетанкового завода.

После этого идет стыковка частей машины, сантиметр за сантиметром. Одновременно в цеху проходят модернизацию 18 танков.

"Пробеговые испытания проходят на полигоне с пробегом 100 километров и под контролем военной приемки. Делается несколько выстрелов. Возвращается назад. Обслуживается, красится, комплектуется зипом и передается в войска", – рассказал начальник цеха Сергей Корб.

За последние два года, с тех пор, как была разработана технология, глубокую модернизацию на заводе прошли более сотни Т-64. Кроме них, тут пересобирают и более мощные Т-80 – это так называемые танки прорыва. Если какую-то из машин нужно быстро отремонтировать – специалисты сами едут к военным.

"Кроме того, что мы ремонтируем технику прямо на заводе, нам от заказчика поступают заказы, и наши бригады выезжают как в пункты размещения воинских частей, так и в пункты выполнения задач. Они там, на месте, если есть поломки, дефекты, что могут – ремонтируют", – заявил Александр Столярчук, заместитель директора по вопросам коммерции Харьковского бронетанкового завода.

До 2014 года, вспоминают сотрудники, Харьковский бронетанковый завод 20 лет не работал, а сегодня имеет три больших заказа и работу как минимум на два года вперед.

Новый заказ Министерства обороны – модернизация танков Т-80 УД до Т-84, с другими системами управления огнем, связью и навигацией. Первую машину обещают отдать уже в следующем году.

Напомним, ранее глава Минобороны Степан Полторак заявил, что в Украине в течение последних нескольких лет создали корпус резерва и танковую бригаду резерва на случай открытой агрессии. Оборонное ведомство определило и направило международным партнерам запрос на поставку необходимого вооружения и военной техники.

Также мы писали о том, что министр обороны заявил о начале Украиной серийного производства отечественной ракетной системы залпового огня "Ольха".

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