В Харькове на женщину с двумя детьми упал железный забор
Харьковчанка шла по улице с 12-летней дочерью и везла в коляске младенца
В Харькове на местную жительницу и ее детей упал железный забор. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Инцидент произошел 13 июня в 16:04 на улице Бакулина. Как выяснилось, 35-летняя женщина шла по улице с 12-летней дочерью и везла в коляске восьмимесячного ребенка, но внезапно на них свалился забор. Харьковчанку и старшую девочку с ссадинами доставили в больницу. Младшая дочь из-за инцидента не пострадала.
На место выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Копам удалось выяснить, что сейчас на этой улице проводятся ремонтные работы.
"Информация внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции", – рассказали в полиции.
Напомним, не так давно в Харькове стена дома рухнула на ноги рабочему. Инцидент произошел, когда владелец автосервиса, расположенного на первом этаже нежилого двухэтажного здания, решил снести дом.
Еще один жуткий инцидент произошел и в Киеве. В здании СТО на улице Новоконстантиновской обрушились в бетонные плиты перекрытия, привалившие трех находившихся в помещении женщин. В результате обвала одна из пострадавших получила серьезные травмы, а другая умерла по дороге в больницу.
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