В Харькове на женщину с двумя детьми упал железный забор

Харьковчанка шла по улице с 12-летней дочерью и везла в коляске младенца

Фото: www.sq.com.ua.

В Харькове на местную жительницу и ее детей упал железный забор. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел 13 июня в 16:04 на улице Бакулина. Как выяснилось, 35-летняя женщина шла по улице с 12-летней дочерью и везла в коляске восьмимесячного ребенка, но внезапно на них свалился забор. Харьковчанку и старшую девочку с ссадинами доставили в больницу. Младшая дочь из-за инцидента не пострадала.

На место выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Копам удалось выяснить, что сейчас на этой улице проводятся ремонтные работы.

"Информация внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции", – рассказали в полиции.

Напомним, не так давно в Харькове стена дома рухнула на ноги рабочему. Инцидент произошел, когда владелец автосервиса, расположенного на первом этаже нежилого двухэтажного здания, решил снести дом.

Еще один жуткий инцидент произошел и в Киеве. В здании СТО на улице Новоконстантиновской обрушились в бетонные плиты перекрытия, привалившие трех находившихся в помещении женщин. В результате обвала одна из пострадавших получила серьезные травмы, а другая умерла по дороге в больницу.

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