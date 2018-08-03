В Харькове начали капремонт областного диспансера радиационной защиты – впервые за годы независимости

За четверть века без ремонта прогнили трубы, подвал затопили нечистоты, а промокшие из-за дырявой крыши стены начали разрушаться

Четверть века без ремонта – областной диспансер радиационной защиты в Харькове разваливается в буквальном смысле слова. Подвалы затоплены нечистотами, трубы прогнили, а из-за текущей кровли стены заросли грибком и разрушаются. Чернобыльцы своими силами спасали здание, но этого было не достаточно.

Минимум два раза в год ликвидатор чернобыльской аварии Мария Иванова должна проходить обследование и лечиться в специализированном диспансере. Его специалисты известны на всю Украину.

"Хирургическое, неврологическое, терапия, кардиология. По этому профилю оказываются все виды лечения. Потом, есть масса вспомогательных. Это функциональная диагностика – отделение, это физиотерапия", – перечислила главврач Харьковского областного диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова.

Только условия здесь не способствуют выздоровлению. За четверть века без ремонта прогнили трубы, подвал затопили нечистоты, а промокшие из-за дырявой крыши стены начали разрушаться.

Сегодня в коридорах и палатах – впервые за годы независимости Украины, – начался капитальный ремонт.

"Сейчас ведутся работы по ремонту приемного отделения, физиотерапии, функциональной диагностики и статистики. И также начинаются работы по ремонту реанимационного отделения и операционного блока. Также ведется ремонт кровли в этом корпусе", – рассказал руководитель строительной компании Владимир Цыганков.

Деньги на работы дал Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), и, благодаря бюджетной децентрализации, значительную сумму выделил областной бюджет.

"До 100 тысяч людей в год проходит через стены диспансера. Много кто обещал чернобыльцам сделать капитальный ремонт в диспансере радиационной защиты. Однако 25 лет он этого не видел. Мы не обещали, мы начинаем делать. Капитальное строительство будет в этом объекте. Ремонтные работы уже начались, финансирование есть", – рассказала председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

За год через стационар диспансера проходят до 6000 человек. В сентябре, по завершению всех базовых работ, он вновь откроет двери. Поликлиника же будет работать без перерыва даже во время ремонта.

Напомним, также в Харьковской области построили бесплатное жилье для переселенцев. В социальном общежитии для переселенцев будут жить десять семей, причем платить им придется только за коммунальные услуги.

Отметим, Харьковская область удерживает лидерство по росту промышленности – так, предприятие "Укроборонпрома" в области загружено заказами настолько, что цеха работают в две смены.