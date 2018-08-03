В Харькове начали капремонт областного диспансера радиационной защиты – впервые за годы независимости

Сегодня, 06:12

За четверть века без ремонта прогнили трубы, подвал затопили нечистоты, а промокшие из-за дырявой крыши стены начали разрушаться


Четверть века без ремонта – областной диспансер радиационной защиты в Харькове разваливается в буквальном смысле слова. Подвалы затоплены нечистотами, трубы прогнили, а из-за текущей кровли стены заросли грибком и разрушаются. Чернобыльцы своими силами спасали здание, но этого было не достаточно.

Минимум два раза в год ликвидатор чернобыльской аварии Мария Иванова должна проходить обследование и лечиться в специализированном диспансере. Его специалисты известны на всю Украину.

"Хирургическое, неврологическое, терапия, кардиология. По этому профилю оказываются все виды лечения. Потом, есть масса вспомогательных. Это функциональная диагностика – отделение, это физиотерапия", – перечислила главврач Харьковского областного диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова.

Только условия здесь не способствуют выздоровлению. За четверть века без ремонта прогнили трубы, подвал затопили нечистоты, а промокшие из-за дырявой крыши стены начали разрушаться.

Сегодня в коридорах и палатах – впервые за годы независимости Украины, – начался капитальный ремонт.

"Сейчас ведутся работы по ремонту приемного отделения, физиотерапии, функциональной диагностики и статистики. И также начинаются работы по ремонту реанимационного отделения и операционного блока. Также ведется ремонт кровли в этом корпусе", – рассказал руководитель строительной компании Владимир Цыганков.

Деньги на работы дал Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), и, благодаря бюджетной децентрализации, значительную сумму выделил областной бюджет.

"До 100 тысяч людей в год проходит через стены диспансера. Много кто обещал чернобыльцам сделать капитальный ремонт в диспансере радиационной защиты. Однако 25 лет он этого не видел. Мы не обещали, мы начинаем делать. Капитальное строительство будет в этом объекте. Ремонтные работы уже начались, финансирование есть", – рассказала председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

За год через стационар диспансера проходят до 6000 человек. В сентябре, по завершению всех базовых работ, он вновь откроет двери. Поликлиника же будет работать без перерыва даже во время ремонта.

Напомним, также в Харьковской области построили бесплатное жилье для переселенцевВ социальном общежитии для переселенцев будут жить десять семей, причем платить им придется только за коммунальные услуги.

Отметим, Харьковская область удерживает лидерство по росту промышленности – так, предприятие "Укроборонпрома" в области загружено заказами настолько, что цеха работают в две смены.
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Источник:

"Сегодня"

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