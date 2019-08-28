В Харькове начнут ремонтировать обвалившийся мост

Переправа уже давно была в аварийном состоянии

В Харькове сегодня начнут ремонтировать недавно обвалившийся мост. В областном автодоре говорят: переправу будут укреплять, чтобы не упала ее остальная часть.

Отметим, что мост давно был в аварийном состоянии – еще в мае прошлого года конструкции присвоили четвертую категорию изношенности из пяти возможных. Чинить переправу капитально начнут, как только будет готов проект реконструкции.

Реклама

Напомним, часть автомобильного моста в сторону Песочина обвалилась в воскресенье – под тяжестью фуры. Никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что по факту обрушения моста в полиции открыли уголовное производство.

В тренде Верховная Рада готовится начать работу: все фракции IX созыва

"По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "Служебная халатность" и "Нарушение правил безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений", – говорится в сообщении.

Санкциями данных статей предусматривается до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама