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В Харькове начнут тестировать таблетки от COVID-19: что о них известно

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
5 ноября, 10:37
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Появление на рынке лекарств обещают до конца 2021 года
Таблетки от коронавируса могут появиться в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Таблетки от коронавируса могут появиться в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове на базе студенческой больницы будут тестировать клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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Подробности

Как стало известно, в Украине начнут тестировать препарат Ритонавир производства Pfizer в таблетках по 150 мг. В клинических исследованиях примут участие лица, которые контактировали с больными COVID-19.

Кроме того, утверждены испытания таблеток MK4482−013 производства Merck. В них примут участие взрослые, которые проживают с заболевшими COVID-19.

К слову, испытания будут проводить на базе студенческой больницы Харьковского городского совета.

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Что известно о таблетках Merck?

По словам представителей компании Merck, препарат необходимо принимать на ранней стадии постановки диагноза – желательно в течение первых пяти дней после заражения. Во время исследований таблетки давали дважды в день. Они не оказали значительного эффекта на людей, которые принимали препарат на поздних стадиях болезни.

Отметим, что таблетки показали очень высокую эффективность против всех вариантов коронавируса. В то же время в компании не сообщили о возможных побочных эффектах лекарства и противопоказаниях к их применению.

Испытания препарата показали, что он почти в два раза снижает вероятность госпитализации или смерти при заболевании коронавирусом.

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Что известно о таблетках Pfizer?

Как выяснилось, медпрепарат Pfizer предназначен для блокировки активности ключевого фермента, необходимого для размножения коронавируса.

Отмечается, что лекарства, над которыми работал Pfizer, являются частью класса препаратов, которые называют ингибиторами протеазы. Такие ингибиторы также применяются для лечения ВИЧ и гепатита C.

Добавим, что появление на рынке таблеток против коронавируса обещают до конца 2021 года.

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