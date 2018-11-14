До конца года в Харьковской области планируют построить тридцать новых сельских амбулаторий

В следующем году в Харькове начнут возводить новый онкологический центр. А для сельских амбулаторий области закупят новые машины. Планы развития медицины в Харьковской области сегодня обсудили на выездном заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения.

Первый вопрос – помощь онкобольным. В Харькове более двух лет работает обновленный онкоцентр. За это время смогли снизить послеоперационную смертность втрое.

Следующий шаг – строительство нового современного онкоцентра. Старый не удовлетворяет потребностей ни пациентов, ни врачей.

"Большинство медицинских учреждений в ужасном состоянии. Часть из них десятилетиями не видела ремонта. Поэтому в этом году начали ремонт почти в 30 объектах: как в районах области, так и в областных больницах города Харькова. Ставим цель за 3 года полностью отремонтировать медицинскую сферу, для того, чтобы все люди и медицинские работники увидели разницу", – сказала Юлия Светличная.

До конца года в Харьковской области планируют построить тридцать новых сельских амбулаторий. В следующем – еще двадцать. Не обойдут вниманием и службу экстренной помощи. Область – среди лидеров по скорости ее предоставления.

Ранее сообщалось, что в Харькове восстанавливают областной центр онкологии.

Также сообщалось, что в Харькове начали капремонт областного диспансера радиационной защиты.