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В Харькове наглого пассажира выбросили из трамвая: видео

27 ноября, 13:46

По словам очевидцев, мужчина вел себя нагло и цеплялся к другим пассажирам

В Харькове из трамвая выбросили пассажира. По словам очевидцев, он вел себя нагло и цеплялся к другим пассажирам, а потому двое мужчин попросту схватили хулигана и вытолкали его на остановку.

Напомним, ранее в Киеве у выхода со станции метро "Контрактовая площадь" между двумя мужчинами произошла потасовка, которая закончилась поножовщиной. Копы задержали 34-летнего киевлянина, у которого ранее не было проблем с законом. Ему объявлено о подозрении по статье "хулиганство", которая грозит лишением свободы на срок до семи лет.

Ранее на станции метро "Лесная" в Киеве один из пассажиров набросился на людей с ножом. Неадекватного мужчину обезвредили неравнодушные очевидцы. После этого вызвали полицию. Во время задержания нападавший пытался спрятать складной нож в кармане.

Также мы сообщали о том, как на станции метро "Майдан Незалежности" произошла драка между пассажирами. На опубликованном в сети видео можно увидеть, как неизвестный двое мужчин гоняются друг за другом по всей платформе и наносят удары, пугая остальных пассажиров. При этом видно, как мужчина упал у вагона поезда, а парень бьет его ногами.

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Харьков трамвай хулиган пассажиропоток

Источник: Сегодня

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