В Харькове налоговики получили элитные подарки "под елочку" (фото)

Только шампанское в подарочной корзине стоит почти 5000 грн

В Харькове разразился скандал из-за дорогих подарков для руководителей областной налоговой службы. Пользователи Сети заметили, что в подарочные наборы входит достаточно дорогое игристое вино. Его стоимость за 1,5 литра составляет около 4700 грн.

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Об этом пишут в местных Telegram-каналах, в частности, "Харьков Now".

Отмечается, якобы на сайте учреждения опубликовали фото с итогового мероприятия 2020 года. На нем украинцы заметили элитные подарки, которые получили руководители — в наборы положили шампанское Veuve Clicquot. Стоимость одной бутылки объемом в 1,5 литров составляет около 4700 грн.

Однако после начала обсуждения в соцсетях на фото убрали логотип вина.

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Напомним, ранее в Кривом Роге разоблачили группировку, которая украла из бюджета миллионы гривен. К схеме причастны чиновник горсовета, директор частного предприятия и четыре исполнителя.

Кроме того, во Львове предприниматель украл 6,5 млн грн на ремонте детской больницы.

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