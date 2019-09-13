Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

В Харькове напали на представителей ЛГБТ: появилось видео

13 сентября, 12:27

Неизвестные пытались сорвать лекцию по толерантности

В Харькове неизвестные напали на представителей сексуальных меньшинств. Группа молодых людей пришла под стены Литературного музея, чтобы сорвать лекцию по толерантности, которая проходила в рамках мероприятия "Харьков Прайд".

Сначала десятки мужчин заблокировали вход в зал, а потом возникла небольшая потасовка. Одного из лекторов облили зеленкой. После вмешательства полиции запланированная лекция таки состоялась.

Реклама

Отметим, что 15 сентября в городе запланирован марш равенства. Мы уже сообщали, что мэр Харькова Геннадий Кернес решил обратиться в суд с просьбой ограничить проведения акции ЛГБТ-сообщества "марша равенства" – "ХарьковПрайд". Кернес подчеркнул, что проведением "ХарьковПрайда" озабочены и силовики – в прифронтовом городе могут быть провокации во время парада.

В тренде
Новые взрывы в Калиновке: стали известны подробности

Напомним, ранее Марш равенства прошел и в столице. В целом прайд прошел довольно спокойно, а возможные провокации были пресечены в зародыше.А в 2018 году в июле Марш равенства в Киеве закончился жесткими столкновениями и разбитыми головами

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Харьков нападение атака лгбт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Санаторий" для Зайцевой: появились фото из места, куда отправили виновницу страшного ДТПХарьков
Массовое отравление в Харькове: после семейного застолья в больнице оказались шесть человек
Массовое отравление в Харькове: после семейного застолья в больнице оказались шесть человекХарьков
Изнасилование школьницы в Харькове: копы задержали подозреваемого
Изнасилование школьницы в Харькове: копы задержали подозреваемогоХарьков
Виновницу ДТП на Сумской Зайцеву этапировали в колонию
Виновницу ДТП на Сумской Зайцеву этапировали в колониюХарьков
Капканы на площади: в центре Харькова прошла акция в поддержку узников Кремля
Капканы на площади: в центре Харькова прошла акция в поддержку узников КремляХарьков
Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч
Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...