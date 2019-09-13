В Харькове напали на представителей ЛГБТ: появилось видео

В Харькове неизвестные напали на представителей сексуальных меньшинств. Группа молодых людей пришла под стены Литературного музея, чтобы сорвать лекцию по толерантности, которая проходила в рамках мероприятия "Харьков Прайд".

Сначала десятки мужчин заблокировали вход в зал, а потом возникла небольшая потасовка. Одного из лекторов облили зеленкой. После вмешательства полиции запланированная лекция таки состоялась.

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Отметим, что 15 сентября в городе запланирован марш равенства. Мы уже сообщали, что мэр Харькова Геннадий Кернес решил обратиться в суд с просьбой ограничить проведения акции ЛГБТ-сообщества "марша равенства" – "ХарьковПрайд". Кернес подчеркнул, что проведением "ХарьковПрайда" озабочены и силовики – в прифронтовом городе могут быть провокации во время парада.

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Напомним, ранее Марш равенства прошел и в столице. В целом прайд прошел довольно спокойно, а возможные провокации были пресечены в зародыше.А в 2018 году в июле Марш равенства в Киеве закончился жесткими столкновениями и разбитыми головами.

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