В Харькове нарисовали самый большой в Украине мурал: фото и видео рекорда

Фото: vecherniy.kharkov.ua

На стенах 16-этажного дома в Харькове нарисовали самый большой в Украине мурал. Его площадь составила 1375 "квадратов" и его уже занесли в Книгу рекордов Украины. Об этом сообщает "Город Х".

Рекордный мурал назвали "Кит", находится он на проспекте Людвига Свободы, 58. Триптих изобразили сразу на трех стенах. На нем изображены пять маленьких китов и одна большая касатка. Создали масштабный рисунок харьковские художники Анастасия Худякова, Сергей Калмыков и Ксения Калмыкова. Они работали целый месяц.

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Свидетельство о регистрации рекорда продемонстрировала сотрудник Книги рекордов Украины Лана Ветрова. Авторам вручили диплом от книги рекордов.

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Также мы писали, что недавно в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй уличной картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книги превращаются в бумажных птиц, похожих на чаек.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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