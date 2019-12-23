Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,29
25,85

В Харькове нарисовали самый большой в Украине мурал: фото и видео рекорда

23 декабря, 12:29

Триптих изобразили на трех стенах 16-этажного дома

Фото: vecherniy.kharkov.ua

Фото: vecherniy.kharkov.ua

На стенах 16-этажного дома в Харькове нарисовали самый большой в Украине мурал. Его площадь составила 1375 "квадратов" и его уже занесли в Книгу рекордов Украины. Об этом сообщает "Город Х".

Рекордный мурал назвали "Кит", находится он на проспекте Людвига Свободы, 58. Триптих изобразили сразу на трех стенах. На нем изображены пять маленьких китов и одна большая касатка. Создали масштабный рисунок харьковские художники Анастасия Худякова, Сергей Калмыков и Ксения Калмыкова. Они работали целый месяц.

Реклама

Свидетельство о регистрации рекорда продемонстрировала сотрудник Книги рекордов Украины Лана Ветрова. Авторам вручили диплом от книги рекордов.

В тренде
Одесситы объединяются, чтобы наказать виновных в трагических пожарах
Фото: dsns.gov.ua

Также мы писали, что недавно в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй уличной картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книги превращаются в бумажных птиц, похожих на чаек.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Харьков многоэтажка Украина мурал рекорд Украины

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Трагедия в Харькове: погиб мужчина и двухлетний ребенок, беременная девушка – в реанимации
Трагедия в Харькове: погиб мужчина и двухлетний ребенок, беременная девушка – в реанимацииХарьков
В Харькове состоялся грандиозный фестиваль танцев
В Харькове состоялся грандиозный фестиваль танцевХарьков
Харьков станет первым украинским
Харьков станет первым украинским "городом в смартфоне": в Министерстве цифровой трансформации рассказали подробностиХарьков
В Харькове похоронили гвардейца, героически погибшего на Донбассе: фото
В Харькове похоронили гвардейца, героически погибшего на Донбассе: фотоХарьков
Когда придет зима: погода продолжает преподносить сюрпризы украинцам
Когда придет зима: погода продолжает преподносить сюрпризы украинцамУкраина
СБУ
СБУ "накрыла" десятки казино в шести регионах: появились фото и видеоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...