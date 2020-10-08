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В Харькове не хватает мест для пациентов с COVID-19: больных размещают в коридорах и холлах

8 октября, 12:46

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Больницы постоянно заполнены на 100 %

В больницах Харькова находятся 667 пациентов с COVID-19. Медучреждения в городе уже заполнены, кровати со складов доставляют в холлы и коридоры.

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Об этом рассказала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, пишет "Суспильне".

По ее словам, больницы постоянно заполнены на 100%, однако люди постоянно меняются: одного выписали, на эту кровать сразу же положили другого человека.

Горбунова-Рубан отметила, что в городской больнице №18, рассчитанной на 50 коек, 7 октября находились 53 пациента. В больнице №13, рассчитанной на 140 коек – 150 человек.

"Они достали уже все кровати, которые были спрятаны в складских помещениях. Кровати стоят в коридорах, в холлах, где есть места. И ничего с этим не сделаем: они будут стоять, будут работать, и люди, которые на них лежат, будут лечиться и получать все, что нужно", - сказала она.

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Также замглавы Харькова подчеркнула, что персонала для обслуживания пациентов не хватает.

По данным СНБО, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине зарегистрировано в Харьковской области – 576, из них в Харькове 425.

Напомним, ранее Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал власти Харькова за проведенный на выходных концерт, где собрались тысячи людей – их подвергли опасности заражения коронавирусом.

Как известно, за последние сутки в Украине выявили 5397 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Харьков больницы коронавирус
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