В Харькове неделю разыскивают пропавшего подростка: фото

8 ноября ребенок ушел к другу и до сих пор не вернулся

Иллюстрация / Фото: Pexels

В Харькове уже неделю не прекращаются поиски 14-летнего школьника Никиты Макарова.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, парень 8 ноября ушел к другу и сказал родным, что вернется в понедельник, 11 ноября. До сих пор ребенок не пришел домой и где он – никому неизвестно.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

Копы опубликовали приметы пропавшего. Рост мальчика – 150 см, он худощавого телосложения. Волосы у ребенка короткие и темные. В день исчезновения подросток был одет в черную куртку, серые брюки и кроссовки.

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А в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью SMS. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

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