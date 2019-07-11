Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове неизвестные избили народного депутата

11 июля, 13:30

Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства


В Харькове во время встречи депутата Верховной Рады с избирателями группа неизвестных устроила конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Информация о том, что во время встречи одного из депутатов Верховной Рады Украины с избирателями неизвестные устроили конфликт, поступила в дежурную часть Московского отдела полиции 10 июля в 18:30 от прохожих", – говорится в сообщении.

На вызов была направлена следственно-оперативная группа, которая предварительно выяснила, что в ходе проведения мероприятия группа людей пыталась сорвать его проведение.

"В результате инцидента народному депутату были нанесены телесные повреждения в виде ушиба руки. По данному факту следователем Московского отдела полиции открыто уголовное производство по статье "хулиганство". Все обстоятельства и лица, причастные к происшествию, сейчас устанавливаются", – заявили копы.

Между тем, по данным харьковских журналистов, инцидент произошел во время встречи с избирателями народного депутата Дмитрия Святаша.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киевской области горел магазин, принадлежащий депутату Киевского областного совета, который баллотируется в Верховную Раду

Сообщалось также, что в Харькове ночью сожгли иномарку. Около трех часов ночи вспыхнула машина, припаркованная во дворе многоэтажки.

Также мы писали, что неизвестные лица бросали зажигательную смесь в автомобили в Коцюбинском под Киевом, в результате чего сгорели семь машин.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Харьков, нападение, депутат, святаш, народный депутат

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове неизвестные избили народного депутата". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве и области участились нападения на медиков скорой помощи: как защищаются врачи

Сегодня, 10:53

На медиков нападают неадекватные пациенты: спасаются с помощью тревожных кнопок

В Харькове вернули памятник Жукову

Сегодня, 10:01

Кернес лично отчитался о восстановительных работах

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

Почему девушки интересуются женатыми мужчинами

Папа Римский после встречи с Путиным резко высказался о Донбассе

«Обнять и плакать»: Леся Никитюк показала свое лицо без макияжа

Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Трасса будущего - такое покрытие заменит асфальт

Как выглядит Подольский мост в Киеве перед демонтажем

В Херсонской области в квартире нашли мертвыми женщину с детьми

В Украине подорожают сигареты

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Вафельницы, которые хотят все женщины! Со скидкой в городе

Доллар по 24? Все может быть

9 июля, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

9 июля, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

9 июля, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Рада, прощай: каким был восьмой созыв украинского парламента

9 июля, 07:00

Нардепы меньше дрались, много "сочиняли" и дважды изменили Конституцию

Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье

Анджелина Джоли в сексуальном топе на прогулке с детьми

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь