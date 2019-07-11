В Харькове неизвестные избили народного депутата

Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства

В Харькове во время встречи депутата Верховной Рады с избирателями группа неизвестных устроила конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Информация о том, что во время встречи одного из депутатов Верховной Рады Украины с избирателями неизвестные устроили конфликт, поступила в дежурную часть Московского отдела полиции 10 июля в 18:30 от прохожих", – говорится в сообщении.

На вызов была направлена следственно-оперативная группа, которая предварительно выяснила, что в ходе проведения мероприятия группа людей пыталась сорвать его проведение.

"В результате инцидента народному депутату были нанесены телесные повреждения в виде ушиба руки. По данному факту следователем Московского отдела полиции открыто уголовное производство по статье "хулиганство". Все обстоятельства и лица, причастные к происшествию, сейчас устанавливаются", – заявили копы.

Между тем, по данным харьковских журналистов, инцидент произошел во время встречи с избирателями народного депутата Дмитрия Святаша.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киевской области горел магазин, принадлежащий депутату Киевского областного совета, который баллотируется в Верховную Раду.

Сообщалось также, что в Харькове ночью сожгли иномарку. Около трех часов ночи вспыхнула машина, припаркованная во дворе многоэтажки.

Также мы писали, что неизвестные лица бросали зажигательную смесь в автомобили в Коцюбинском под Киевом, в результате чего сгорели семь машин.

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