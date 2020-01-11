В Харькове неизвестные взорвали банкомат: фото и видео

В Харькове злоумышленники взорвали банкомат в отделении банка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

"11 января около 04:00 до Немышлянского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестные взорвали банкомат, расположенный в отделении банка по проезду Стадионном", – написали на сайте.

На место инцидента выехали полицейские и взрывотехники.

Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного устройства.

"Злоумышленникам не удалось завладеть денежными средствами. Пострадавших лиц нет", – добавляется в сообщении.

Полицейские изъяли вещественные доказательства. По факту взрыва начали уголовное производство. Нарушителям грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

Напомним, ранее в результате взрыва банкомата на улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тыс. грн . В результате взрыва разорвало все кассеты с деньгами, которые разлетелись.

Также ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь. Сумма ущерба, нанесенного банковскому учреждению, устанавливается. Все вещественные доказательства копы изъяли.

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