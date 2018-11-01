В Харькове неизвестные взорвали банкомат и похитили деньги: появились фото и видео

В ночь на 1 ноября в Харькове неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Большая Опанасовская. Происшествие случилось около 5:00.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, по выводам специалистов взрывотехнического управления, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.







На место инцидента выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и сотрудники взрывотехнического управления. Они провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Сумма похищенного пока не называется. Также не указано, устройство какого именно банка атаковали злоумышленники.

Информация о факте происшествия внесена в Единый журнал учета правонарушений, решается вопрос квалификации инцидента в соответствии с Уголовным кодексом. Сотрудники полиции расследуют обстоятельства преступления и разыскивают причастных.

Напомним, что подобное преступление в Харькове произошло и 13 июня – тогда был взорван банкомат на улице Краснодарской, из него похищены деньги. Инцидент произошел около четырех часов ночи. По предварительной информации, неизвестные использовали самодельное взрывное устройство. В результате детонации никто не пострадал, однако взрывная волна повредила корпус банкомата и проделала в нем дыру.

Также мы сообщали, что в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 000 грн.

Тогда около 4:00 неизвестные взорвали банкомат, в результате чего устройство разлетелось на куски, а в близлежащем супермаркете пострадали вывески, окна и двери. Полностью разгромлен вход. Было открыто уголовное производство по статье "теракт".