Українська
$ 27,18
32,3
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харькове неизвестный открыл стрельбу. Введена спецоперация

30 июня 2021 12:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В результате инцидента мужчина получил ранение, его срочно госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу

В Харькове сегодня, 30 июня, на улице Родниковая произошла стрельба. Неизвестный несколько раз выстрелил в 31-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу с ранением в области шеи.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, по городу введена в действие спецоперация "Сирена".

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №2.

Читайте также: В Черкасской области отец подстрелил сына и покончил с собой. Подробности семейной трагедии

Сейчас проводится осмотр места происшествия и принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

Реклама

Местные СМИ пишут, что стрелял неизвестный в заместителя директора одного из охранных агентств Артема Мошенского.

Не пропусти!
Герой матча Украина – Швеция показал "лифчик": для чего он нужен футболистам
Артем Довбик снял футболку и показал спортивный трекер

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина под наркотиками стрелял из окна многоэтажки.

Также напомним, не так давно в центре Николаева произошла стрельба. В результате инцидента двое мужчин получили ранения в грудь.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Кернесу исполнилось бы 62. Вспоминаем яркие цитаты мэра Харькова
Кернесу исполнилось бы 62. Вспоминаем яркие цитаты мэра ХарьковаХарьков
"Перенервничала". Харьковчанка, которая жаловалась на украинский язык, попала в больницуХарьков
Массовое отравление суши. Что нашли эксперты в харьковском ресторане
Массовое отравление суши. Что нашли эксперты в харьковском ресторанеХарьков
Тиктокер из Харькова отобрал у ребенка подаренный айфон: возмутительное видео
Тиктокер из Харькова отобрал у ребенка подаренный айфон: возмутительное видеоУкраина
В Харькове жительница многоэтажки нашла змею в квартире – фото
В Харькове жительница многоэтажки нашла змею в квартире – фотоХарьков
"Накосячил? – Да". В Харькове пришел в себя парень, упавший с канатной дорогиХарьков

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять