В Харькове неизвестный сбил пешехода и сбежал с места аварии

Копы разыскивают беглеца и выясняют обстоятельства происшествия

Фото: А.Ракитин, Сегодня

В Харькове неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, авария произошла 24 июня, около 22:30.

Пострадавшего бригада скорой помощи доставила в больницу. На месте происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося инцидента патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Напомним, что на днях во Львовской области легковушка с молодыми людьми и несовершеннолетними девушками врезалась в опору железнодорожного моста. В результате аварии погиб 18-летний водитель.

Также мы сообщали, что в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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