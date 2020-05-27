Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,9
29,51
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харькове нерабочий телефон едва не стал причиной трагедии

27 мая, 03:15

Елена Вус

Мужчина пытался поджечь себя в ломбарде и вел себя неадекватно

В Харькове, где ранее нацгвардеец избил лауреата премии "Гордость страны", задержали мужчину, который едва не поджег себя в ломбарде.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"26 мая в 13:24 в ломбарде, расположенном на улице Людвига Свободы, сработала тревожная сигнализация. Дежурная пульта централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Харьковской области немедленно передала информацию ближайшему экипажу полиции охраны", - говорится в сообщении.

По словам полицейского Игоря Богуненко, прибыв по указанному адресу, правоохранители увидели канистру на полу и мужчину с зажигалкой в ​​руках. Они сразу же схватил мужчину за руки и вывели на улицу.

Хулиганом оказался 56-летний мужчина. Он вел себя неадекватно, сопротивлялся и угрожал отомстить кассиру за нерабочий телефон, который он купил несколько дней назад именно в этом ломбарде.

26 мая он решил его вернуть. Работники ломбарда дали мужчине образец для написания заявления о возврате, но его это не устроило. Через час мужчина вернулся. Злоумышленник зашел в помещение учреждения с канистрой бензина, облил себя, кассовую зону, пол и мебель, взял зажигалку и закурил сигарету. В этот момент его остановили сотрудники полиции охраны.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Шевченковского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Харьков поджог самосожжение телефон ломбарды

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 26 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 26 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионовУкраина
Кабмин разрешил: метро в Киеве запустят с 25 мая
Кабмин разрешил: метро в Киеве запустят с 25 маяТранспорт
В Харьковской области фермеры держали в рабстве 9 человек
В Харьковской области фермеры держали в рабстве 9 человекХарьков
В Харькове метро готово возобновить работу: названа дата открытия
В Харькове метро готово возобновить работу: названа дата открытияХарьков
В Харькове больницу для пациентов с COVID-19 наполнили
В Харькове больницу для пациентов с COVID-19 наполнили "здоровыми" людьмиХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...