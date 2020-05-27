В Харькове нерабочий телефон едва не стал причиной трагедии

Мужчина пытался поджечь себя в ломбарде и вел себя неадекватно

В Харькове, где ранее нацгвардеец избил лауреата премии "Гордость страны", задержали мужчину, который едва не поджег себя в ломбарде.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"26 мая в 13:24 в ломбарде, расположенном на улице Людвига Свободы, сработала тревожная сигнализация. Дежурная пульта централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Харьковской области немедленно передала информацию ближайшему экипажу полиции охраны", - говорится в сообщении.

По словам полицейского Игоря Богуненко, прибыв по указанному адресу, правоохранители увидели канистру на полу и мужчину с зажигалкой в ​​руках. Они сразу же схватил мужчину за руки и вывели на улицу.

Хулиганом оказался 56-летний мужчина. Он вел себя неадекватно, сопротивлялся и угрожал отомстить кассиру за нерабочий телефон, который он купил несколько дней назад именно в этом ломбарде.

26 мая он решил его вернуть. Работники ломбарда дали мужчине образец для написания заявления о возврате, но его это не устроило. Через час мужчина вернулся. Злоумышленник зашел в помещение учреждения с канистрой бензина, облил себя, кассовую зону, пол и мебель, взял зажигалку и закурил сигарету. В этот момент его остановили сотрудники полиции охраны.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Шевченковского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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