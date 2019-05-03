В Харькове ночью неизвестные сожгли две машины
ВАЗ и Mercedes сгорели полностью
В Харькове возле многоэтажки на улице Амосова горели два автомобиля. Сообщение о возгорании поступило в Немышлянский отдел полиции 3 мая в 02:28. Пожар оперативно потушили сотрудник ГСЧС в Харьковской области.
Полицейские установили, что автомобили ВАЗ и Mercedes сгорели полностью. Пламя также повредило бампер автомобиля Chery Amulet, припаркованного рядом.
Фото: полиция
Сведения о пожаре сотрудники полиции внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Как сообщалось, в Харьковской области в результате поджога сгорели два автомобиля. Renault Duster сгорел полностью. В результате пожара огонь перекинулся на гараж и нанес ущерб автомобилю Mazdа, который находился в гараже. Межу тем СМИ сообщают, что автомобили принадлежали супружеской паре, которые являются бизнесменами.
Ранее в Харькове ночью сожгли иномарку. Около трех часов ночи вспыхнула машина, припаркованная во дворе многоэтажки.
Также мы писали, что неизвестные лица бросали зажигательную смесь в автомобили в Коцюбинском под Киевом, в результате чего сгорели семь машин.
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