В Харькове ночью сгорели шесть автомобилей, среди них авто начальника отдела полиции (фото, видео)

На автостоянке жилого района в Харькове ночью горели шесть автомобилей.
Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сообщение о пожаре поступило в 03:28 15 сентября. На место происшествия направили три отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах.
На момент прибытия спасателей огнем полностью был охвачен автомобиль Toyota Rav 4 на площади 5 квадратных метров.
Открытое пламя также нанесло ущерб еще пятерым авто, что стояли вплотную: двум Toyota Camry, еще одном Toyota Rav 4, а также Daewoo Lanos и Hyundai IX. У всех – разные степени повреждения.
"Спасатели немедленно приняли меры по тушению пожара. Горящие автомобили спасатели покрыли слоем пены. Огонь локализован в 03:36, а в 04:35 ликвидирован. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Читайте также:
В Киеве в ТЦ Silver Breeze загорелся паркинг: подробности (обновлено)
Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба сейчас выясняются.
В соцсетях пишут, что Toyota Rav 4 принадлежит начальнику отдела полиции города.
Похожие случаи в Украине
- Ранее мы сообщали, что в центре Киева горел Porsche. На месте было задействовано три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава подразделений Главного управления. Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
- Также напомним, в Одессе неизвестные подожгли три элитные иномарки. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования.