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В Харькове ночью взорвали банкомат: появились фото и видео

23 сентября, 11:33

Инцидент произошел в Шевченковском районе города

В Харькове неизвестные ночью взорвали банкомат в Шевченковском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел сегодня ночью, 23 сентября, в 3:30 на улице Клочковской, 276-Б. На место выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники. Копы осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства. В результате взрыва никто не пострадал, а сумма ущерба устанавливается.

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"Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию", – отметили в полиции.

Ранее в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тыс. грн.

Также ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.

А в Днепропетровской области взорвали банкомат в селе Черкасское Новомосковского района.

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