В Харькове няня жестоко побила ребенка с инвалидностью
Сиделка несколько раз ударила девочку по лицу и схватила за шею
В Харькове няня побила маленькую девочку, страдающую детским церебральным параличом – она получила несколько ударов по лицу, а после этого сиделка схватила ребенка за шею.
Поведение женщины зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в квартире, передает News Room.
На записи видно, как няня шесть раз ударила ребенка ладонью по лицу и голове, а также довольно грубо держала его за шею. Затем женщина вытерла щеки девочки платком и отпихнула ее от себя, из-за чего та упала.
Внимание! Видео содержит сцены насилия!
Родители 14-летней девочки, обратились в полицию и предоставили видео.
Копы, в свою очередь, пригласили сиделку и мать ребенка в отдел превенции Шевченковского отдела для дачи объяснений по данной ситуации.
Также полицейские изучают предоставленное видео и обещают после проведения всех необходимых мероприятий принять решение о дальнейшей правовой квалификации происшествия.
"Есть видео с камер наблюдения, предоставленное потерпевшей стороной. Пока все в процессе изучения обстоятельств, решение будем принимать после уточнения деталей происшествия", – говорится в сообщении полицейских.
Напомним ранее в Киеве безответственные родители бросили своих малышей в закрытой квартире на двое суток.
А в Харькове в приемную "скорой" подбросили младенца.
Также мы писали о том, как двухмесячного ребенка нашли в подъезде одного из жилых домов города Лебедин, Сумской области, когда на улице стояли морозы.
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