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В Харькове обчистили обменник на 1,6 млн гривен: пострадала кассир

21 апреля, 15:38

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Неизвестный вломился в обменный пункт и напал на кассира, женщину пришлось госпитализировать – что грозит злоумышленнику за дерзкое ограбление

В Харькове неизвестный мужчина ограбил обменный пункт, расположенный на проспекте Героев Сталинграда, и напал на кассира.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, о случившемся копам рассказала сама пострадавшая. Нападение на кассира произошло, когда она закрывала дверь обменного пункта. Неизвестный толкнул ее обратно в помещение и ударил по лицу.

Выяснилось, что злоумышленник угрожал женщине предметом, похожим на пистолет, он забрал из кассы 1,6 млн гривен.

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Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями. После оказания необходимой медицинской помощи женщину отпустили домой.

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Правоохранители открыли уголовное производство по статье "разбой". Грабителя разыскивает полиция.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мошенники украли 120 тысяч долларов в обменнике.

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Также напомним, нелегальные валютчики продают украинцам фальшивые доллары.

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Харьков ограбление полиция обменники пострадавшая
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