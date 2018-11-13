В Харькове обнаружили тело женщины: полиция определила подозреваемого

Тело женщины обнаружили лишь через несколько дней после ее гибели

В Харькове жильцы дома по улице Танкопия сообщили в полицию о том, что их соседка неделю не выходила из квартиры, а из-за ее двери чувствуется трупный запах. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Прибывшие по вызову копы обнаружили в квартире тело 51-летней женщины со следами насильственной смерти. В ходе опросов местных жителей выяснилось, что погибшая с июня проживала с 42-летним мужчиной и последний раз ее видели живой 7 ноября после того, как мужчина ее побил.

Следователь открыл уголовное производство по статье "Убийство", а полицейские выяснили личность любовника погибшей и начали его розыски. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, 2 ноября в полицию Харькова поступило сообщение об исчезновении 15-летней девочки. К стражам порядка обратилась жительница поселка Бабаи, которая рассказала, что ее дочь отправилась на учебу в областной центр, но домой так и не вернулась.

На розыски подростка были направлены сотрудники районной полиции, которые вскоре обнаружили ее тело в лесопосадке у поселка Покотиловка. Как выяснили эксперты, девушка была изнасилована и задушена. Кроме того, преступник забрал и ее сумку.

В полиции открыли уголовное производство по статьям Уголовного кодекса об убийстве, изнасиловании и разбое. Также был опубликован фоторобот подозреваемого и его приметы.