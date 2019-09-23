В Харькове обстреляли аптеку: появилось видео

В Харькове при невыясненных обстоятельствах была обстреляна аптека. На место события выехали следователи, их вызвал провизор.

В стекле и ролетах заведения криминалисты нашли три отверстия. Однако окончательный ответ – из-за чего образованы отверстия – эксперты дадут только после полной экспертизы. Кроме того, рядом полиция не обнаружила гильз.

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Также не найдено свидетелей, которые бы подтвердили обстрел. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Одессе пьяный мужчина, увидев возле своего дома автомобиль с тремя незнакомцами, взял карабин и открыл из него стрельбу. Стрелок не угомонился даже тогда, когда незнакомцы тронулись с места. Правоохранители задержали 43-летнего мужчину.

Кроме того, ранее в Киеве на улице Федорова в троллейбусе произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали два человека, они с огнестрельными ранениями госпитализированы в больницу.

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