В Харькове обстреляли консульство Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило об обстреле консульства республики в Харькове.
"Здание почетного консульства Азербайджана в Харькове подверглось обстрелу в ночь с 6 на 7 ноября около 02:30 часов. По дверям и окнам консульства было произведено шесть выстрелов", – заявили в МИД Азербайджана.
В результате инцидента никто не пострадал. Камеры консульства зафиксировали, что нападавшими были два человека
В министерстве осудили этот инцидент, отметив, что соответствующие органы Азербайджана "будут взаимодействовать и сотрудничать с местными правоохранительными органами в зарубежных странах, чтобы привлечь к ответственности виновных в таких преступных действиях против граждан Азербайджана и членов местной азербайджанской общины за рубежом".
Как известно, полиция Харькова возбудила уголовное дело в связи с нападением на здание консульства.
Напомним, в Баку заявили, что армянские вооруженные силы обстреливают из РСЗО "Смерч" город Физули и окрестные села.
Ранее сообщалось, что Азербайджан, который заявлял о ракетных обстрелах армянами своих городов, ведет огонь по "столице" Нагорного Карабаха – городу Степанакерту.
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