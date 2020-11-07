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В Харькове обстреляли консульство Азербайджана

7 ноября, 11:55

Мария Журенко Мария Журенко

Пострадавших нет

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило об обстреле консульства республики в Харькове.

"Здание почетного консульства Азербайджана в Харькове подверглось обстрелу в ночь с 6 на 7 ноября около 02:30 часов. По дверям и окнам консульства было произведено шесть выстрелов", – заявили в МИД Азербайджана.

В результате инцидента никто не пострадал. Камеры консульства зафиксировали, что нападавшими были два человека

В министерстве осудили этот инцидент, отметив, что соответствующие органы Азербайджана "будут взаимодействовать и сотрудничать с местными правоохранительными органами в зарубежных странах, чтобы привлечь к ответственности виновных в таких преступных действиях против граждан Азербайджана и членов местной азербайджанской общины за рубежом".

Как известно, полиция Харькова возбудила уголовное дело в связи с нападением на здание консульства.

Напомним, в Баку заявили, что армянские вооруженные силы обстреливают из РСЗО "Смерч" город Физули и окрестные села.

Ранее сообщалось, что Азербайджан, который заявлял о ракетных обстрелах армянами своих городов, ведет огонь по "столице" Нагорного Карабаха – городу Степанакерту.

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Азербайджан Харьков консульство обстрелы
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