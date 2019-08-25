В Харькове обвалился автомобильный мост: появились фото и видео

Инцидент произошел на выезде из города в сторону поселка Песочин

Обвал моста в Харькове / Фото: Twitter, Нацполиция

В Харькове, который 23 августа отметил День города, произошел обвал автомобильного моста – инцидент случился на выезде из города, от рынка "Лоск" в направлении поселка Песочин.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в результате происшествия обошлось без жертв и пострадавших. Движение на этом участке Окружной дороги было перекрыто.

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В свою очередь, по данным Twitter-аккаунта @Харків, обрушение произошло над железнодорожными путями и улицей Транспортной, на участке между районом Новой Баварией и Песочинской развязкой.

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Напомним, в начале августа произошел обвал конструкций пешеходного моста, соединяющего правый берег Киева с Трухановым островом.

Стоит добавить, что в последнее время столичные мосты попадают в сводки регулярно. В конце июня от путепровода у метро "Осокорки" отвалился и рухнул на авто кусок бетона. Вызывает опасение состояние моста Патона. В КГГА проблемы не отрицают.

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