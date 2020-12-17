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В Харькове объявили трехдневный траур

17 декабря, 11:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В городе отменили все развлекательные мероприятия

В Харькове в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса объявлен трехдневный траур: 17, 18 и 19 декабря.

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Соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов, сообщили на сайте горсовета.

Так, в эти дни будут приспущены флаги Украины и Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях.

Также в городе отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

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Напомним, ранее Михаил Добкин заявил, что после смерти Геннадия Кернеса Харьков осиротел и теперь город сложно представить без своего многолетнего мэра.

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Кроме того, сын Кернеса Родион Гайсинский заявил, что со смертью его отца уйдет целая эпоха и он был примером для подражания.

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Харьков траур геннадий кернес
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