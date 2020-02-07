В Харькове опять ловят сбежавшую обезьяну: видео

В Харьковском контактном зоопарке пропала обезьянка. Беглянку заметили посетители торгового центра. Животное гуляло по перекрытиям под потолком. Недавно в этом же зверинце исчез львенок.

Напомним, это не первый побег обезьян из зоопарков Харькова. Так, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в супермаркет Харькова забежала обезьяна. Видео инцидента сняли очевидцы и опубликовали Facebook. Тогда они только предполагали, что обезьяна могла сбежать из контактного зоопарка.

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Напомним, недавно енот прошелся по рынку в Германии. По словам представителя полиции, "енот был явно пьян". В этот день зверька видели возле рыбного рынка, у дверей пиццерии, а также на трамвайных путях. В конце концов на животное обратил внимание сотрудник службы безопасности. Поняв, что четверолапому нужна помощь, он вызвал спасателей, и до их приезда караулил его прямо у мусорного бака.

Также в немецком городе Эрфурт спасали двух ежей в состоянии алкогольного опьянения. Животные обнаружили перевернутую бутылку с яичным ликером и вылакали вылившееся содержимое.

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