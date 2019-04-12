В Харькове остановили работу автошколы, в которой училась Зайцева

Комиссия МВД обнаружила в автошколе, где училась Зайцева, различные нарушения

Елена Зайцева. Фото: Л. Грубник, Сегодня

В Харькове приостановили работу автошколы, где проходила обучение Елена Зайцева, виновница смертельного ДТП в центре города.

Соответствующее решение было принято на заседании аккредитационной комиссии. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Главного сервисного центра МВД Юлию Кундель сообщает UA: Харків.

По ее словам, в ходе проверки были выявлены различные нарушения, однако какие именно, она не уточнила. Было решено дать предприятию две недели на исправление обнаруженных недостатков.

Напомним, ранее мы писали о том, в каких условиях содержится Елена Зайцева в Харьковском СИЗО, а также выкладывали фото и видео из ее камеры.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля нынешнего года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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