Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове остановили работу автошколы, в которой училась Зайцева

Сегодня, 16:02

Комиссия МВД обнаружила в автошколе, где училась Зайцева, различные нарушения

Елена Зайцева
Елена Зайцева. Фото: Л. Грубник, Сегодня

В Харькове приостановили работу автошколы, где проходила обучение Елена Зайцева, виновница смертельного ДТП в центре города.

Соответствующее решение было принято на заседании аккредитационной комиссии. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Главного сервисного центра МВД Юлию Кундель сообщает UA: Харків.

По ее словам, в ходе проверки были выявлены различные нарушения, однако какие именно, она не уточнила. Было решено дать предприятию две недели на исправление обнаруженных недостатков.

Напомним, ранее мы писали о том, в каких условиях содержится Елена Зайцева в Харьковском СИЗО, а также выкладывали фото и видео из ее камеры. 

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля нынешнего года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег автошкола, ДТП, зайцева, ДТП в Харькове

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове остановили работу автошколы, в которой училась Зайцева". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Апелляция по страшному ДТП в Харькове: Зайцева в СИЗО знакомится с делом

Вчера, 21:16

Точка в резонансном деле о страшном ДТП в центре Харькова до сих пор не поставлена

Дело Зайцевой и Дронова вернули в суд первой инстанции

4 апреля, 18:05

Дело вернули, чтобы Зайцева могла полностью ознакомиться с его материалами

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

В Украину возвращаются заграничные магазины – что откроется

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Бывшая жена Хамеса Родригеса демонстрирует фигуру на отдыхе. Фото

Мустафа Найем написал заявление о выходе из БПП

Стало известно, сколько зарабатывает гендиректор "Укрпочты"

Топ-модель Натали Вестлинг сменила пол

Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»

Киевляне разочаровались в новостройках и скупают старое жилье

Ученые нашли доказательства того, что Вселенная — это голограмма
Загрузка...

Дебатировать будем или как? Все о президентских дебатах

Вчера, 07:51

Кандидаты основательно подогрели интерес к предвыборным дебатам. Но может случиться, что встреча лицом к лицу так и не состоится

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Вчера, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Стартовал набор первоклашек: какие документы нужны для того, чтобы ребенка зачислили в школу

Вчера, 07:19

Примут по прописке, договору аренды или справке переселенца

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Вчера, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

На месте старых хрущевок в Киеве хотят построить жилые высотки