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В Харькове от COVID-19 умерла роженица, за жизнь малыша борются

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
30 сентября, 13:53
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Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии со 100% пораженными легкими
У роженицы не выдержало сердце. Коллаж: "Сегодня"
У роженицы не выдержало сердце. Коллаж: "Сегодня"

В Харькове коронавирус унес жизнь роженицы. Елена попала в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19 при 100% пораженных легких.

Об этом сообщила волонтер Наталья Попова на своей странице в Facebook.

"Хочу поблагодарить от имени Ольги (мамы Елены) всем и каждому, кто долгое время поддерживал семью. К большому сожалению сердце Елены не выдержало. С разрешения мамы мы закрываем сбор средств. Собранные деньги пойдут на поддержку и лечение ее малыша", — написала Попова.

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По ее словам, беременная женщина с COVID-19 поступила в больницу в середине сентября. Она имела 100% поражения легких.

Врачи областной клинической больницы боролись за жизнь роженицы три недели. Женщина находилась на аппарате ИВЛ в состоянии медикаментозного сна.

Елена успела родить мальчика, за жизнь которого медики продолжают бороться.

В Николаеве от коронавируса умерли две роженицы

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Ранее мы сообщали, что в Николаеве от последствий COVID-19 за последний месяц умерли две роженицы. Двух детей удалось спасти, третий ребенок умер вместе с матерью.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Он объяснил, что одного ребенка не спасли, поскольку был небольшой срок беременности.

"В городе Николаеве за последний месяц от последствий коронавируса умерли две роженицы. Детей одной (родилась двойня – ред.) удалось спасти, у другой – нет", - сказал Сенкевич.

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По его словам, сейчас в роддоме №1 находится 18 рожениц с диагнозом COVID-19. Одна из них лежит в реанимации.

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