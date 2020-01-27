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В Харькове от взрыва гранаты погиб пенсионер

27 января, 03:45

По заключению специалистов, в квартире взорвалась граната РГД-5

/ Фото: Wikipedia

В Харькове, где ранее мужчина позвонил в полицию и угрожал взорвать гранату, в воскресенье в квартире жилого дома по ул.Световая произошел взрыв.

"В результате происшествия погиб 63-летний мужчина. Других пострадавших нет", – сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По заключению специалистов, в квартире взорвалась граната РГД-5.

Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, в Кропивницком на территории частного дома по улице Андреевской произошла трагедия: в результате взрыва гранаты погиб мужчина, его жена оказалась в больнице.

Кроме этого, в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии в Малиновском районе. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, им оказался 38-летний местный житель.

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Харьков взрыв граната

Источник: Сегодня

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