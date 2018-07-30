В Харькове откроют научный парк с лабораториями виртуальной реальности

В Харькове готовятся к открытию научного парка с лабораториями виртуальной реальности, искусственного интеллекта и робототехники. "Синергия" появится в Харьковском национальном университете радиоэлектроники уже к концу августа.

На данный момент заканчивается заканчивают ремонт помещения. Объединив усилия областных чиновников, инвестора и университета, на базе вуза создают площадку, где будут учиться и работать IT-специалисты. Днем в научном парке будут проходить лекции и практические занятия для студентов, а вечером на его базе будут реализовывать коммерческие проекты.

Как рассказал "Сегодня" проректор по инновационно-корпоративной работе и администрированию ХНУРЭ Василий Россихин, сейчас в помещениях вуза проходят ремонтные работы. Во второй половине августа будут оборудованные две лекционные аудитории, два класса с техникой Apple, два класса с ОС Windows, а также лаборатории робототехники, 3D-моделирования, блокчейна, искусственного интеллекта и виртуальной реальности, мультимедийные столы, кинотеатр, комнаты для переговоров.

"По оборудованию "Синергии" не будет равных среди других госучреждений страны. Стоимость закупленной инвестором техники исчисляется семизначной цифрой в евро", — отмечает Василий Россихин.

Примечательно, что научные парки — понятие для Украины не новое. Еще в 2009 году депутаты Верховной Рады утвердили закон, в котором предусмотрели возможность создания на базе высших учебных заведений научных парков за счет частных инвестиций или за государственные деньги. Эти парки приобретают статус обособленных юридических лиц и должны способствовать разностороннему обучению специалистов, а в будущем помогать коммерциализации их достижений. На практике это дает возможность вузу зарабатывать деньги, создавать и выводить на рынок научные разработки и предлагать своим выпускникам работу.

Напомним, не так давно премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с участниками инновационной среды Sikorsky Challenge заявил, что финансирование украинской науки и Фонда развития инноваций необходимо увеличить.

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