В Харькове открыли кулинарные курсы для людей с инвалидностью

Руководит социальным экспериментом опытный шеф-повар

В Харькове открыли кулинарные курсы для людей с инвалидностью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c91/981/5cac91981d425.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c91/981/5cac91981d425.png 2019-04-09T15:36:00+03:00 Харьков Руководит социальным экспериментом опытный шеф-повар





Все кулинары-любители на этих курсах – люди с инвалидностью. И диагнозы, как уверяет их наставник, не имеют значения. Сначала тут овладевают простыми рецептами. Потом же каждый определится со специализацией: готовить горячие или холодные блюда, или вообще – сосредоточится на изысканных десертах. Ведь большинство из участников курсов мечтают работать в настоящем кафе и ничем не отличаться от других коллег.

Цель социального проекта – на примере доказать, что люди с инвалидностью могут быть ловкими работниками. Обучение тут абсолютно бесплатное. За продукты и аренду кухни организаторы платят из собственных средств. В конце каждого месяца устраивают званые ужины, на который продают входные билеты, которые разлетаются, как жареные пирожки.

Кроме того, организаторы планируют открыть кафе, в котором будут работать люди с ограниченными возможностями. Помещение для заведения уже подыскали. Когда оно заработает на полную мощность – ученики будут работать в нем. Никаких уступок тут не ожидают и верят, что клиенты будут заходить не из сострадания, а чтобы вкусно поесть.

Напомним, с 1 апреля в Украине вступили в силу новые Государственные строительные нормы, которые касаются инклюзивности. В частности, работодателей обязали оборудовать рабочие места для людей с инвалидностью.

Также мы писали о том, что в Харьковской области открыли 5000 вакансий для людей с инвалидностью.

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