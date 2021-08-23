В Харькове открыли мемориальную доску Кернесу. На церемонию пришла его жена – фото

На мероприятие пришли несколько десятков человек – жена мэра Оксана Гайсинская показала фото

Оксана Гайсинская пришла на открытие мемориальной доски Кернесу. Коллаж "Сегодня"

В Харькове на День города открыли мемориальную доску бывшему мэру Геннадию Кернесу, который 10 лет был городским головой. Доску разместили на здании Харьковского горсовета.

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Об этом сообщает "Суспильне Харьков".

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Возле здания горсовета собрались несколько десятков человек, среди которых близкие Кернеса, его жена Оксана Гайсинская и работники Харьковского горсовета.

Оксана Гайсинская прийшла на открытие мемориальной доски. Скриншот

Доску открыли секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов и сын умершего мэра, депутат Харьковского облсовета Кирилл Кернес.

Люди пришли к зданию горсовета. Фото: "Суспильне"

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На здании установили барельеф с портретом Геннадия Кернеса, а также харьковскими местами, связанным с мэрством Кернеса:

парк Горького с колесом обозрения;

памятник Независимости на площади Конституции;

здание Регионального центра админуслуг;

станция метро "Победа".

На место принесли цветы.

Для цветов выделили отдельный стол, но и его оказалось мало. Фото: "Суспильне"

Табличку будет тяжело повредить

Доску установили на высокой дистанции от земли, чтобы ее невозможно было повредить, но ее размеры достаточно большие и все, что на ней изображено, будет хорошо видно. Длина бронзовой доски составляет 1,25 метра, а высота – 70 сантиметров. Она весит 80 кг.

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