В Харькове открыли мемориальную доску Кернесу. На церемонию пришла его жена – фото

В Харькове на День города открыли мемориальную доску бывшему мэру Геннадию Кернесу, который 10 лет был городским головой. Доску разместили на здании Харьковского горсовета.
Об этом сообщает "Суспильне Харьков".
Кернеса посмертно объявили почетным харьковчанином
Возле здания горсовета собрались несколько десятков человек, среди которых близкие Кернеса, его жена Оксана Гайсинская и работники Харьковского горсовета.
Доску открыли секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов и сын умершего мэра, депутат Харьковского облсовета Кирилл Кернес.
На здании установили барельеф с портретом Геннадия Кернеса, а также харьковскими местами, связанным с мэрством Кернеса:
- парк Горького с колесом обозрения;
- памятник Независимости на площади Конституции;
- здание Регионального центра админуслуг;
- станция метро "Победа".
На место принесли цветы.
Табличку будет тяжело повредить
Доску установили на высокой дистанции от земли, чтобы ее невозможно было повредить, но ее размеры достаточно большие и все, что на ней изображено, будет хорошо видно. Длина бронзовой доски составляет 1,25 метра, а высота – 70 сантиметров. Она весит 80 кг.
Ранее мы писали, что:
- журналист Дмитрий Гордон спустя 47 дней после смерти Геннадия Кернеса опубликовал интервью с мэром Харькова.
- мэр Харькова Геннадий Кернес умер из-за осложнений коронавирусной болезни. Мы рассказывали, как прошли масштабные похороны главы города.