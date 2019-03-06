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В Харькове открыли первый в Украине офис пробации

Сегодня, 21:53

Теперь в четвертом подъезде Госпрома будут работать с осужденными

Фото: ukrinform.ru
Фото: ukrinform.ru.
В Харькове открыли первый в Украине офис пробации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/024/40b/5c802440b8c35.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/024/40b/5c802440b8c35.jpeg Харьков Теперь в четвертом подъезде Госпрома будут работать с осужденными

В Харькове начал работу первый в Украине Офис пробации для социальной адаптации правонарушителей, который создали для работы со взрослыми при поддержке Норвежской миссии советников по вопросам верховенства права в Украине. 

Теперь в четвертом подъезде Госпрома (пл. Свободы, 5, 2-й этаж) будут работать с осужденными, которые не отбывают срок в заключении, или с гражданами, которые освободились из мест лишения свободы.

Как сообщили в Северо-Восточном МРУ по вопросам исполнения уголовных наказаний, сотрудники Слободского подразделения Центра пробации будут изучать жизнь человека, выявлять и решать конкретные проблемы, чтобы подопечный повторно не совершил преступление.

"Если видим, что есть шанс исправиться без лишения свободы, — информируем об этом суд, и если суд примет такое решение, начинаем работать с человеком", — говорит директор ГУ "Центр пробации" Олег Янчук.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в 2018 году издал указы о помиловании 14 человек, осужденных на разные сроки наказания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также мы писали, что в Великобритании преступников перевоспитывают в кофеваров. Бывшие заключенные быстрее найдут себе работу на свободе.

Напомним, что в Лондоне откроется первая в Европе тюрьма для трансгендеров. СМИ окрестили ее "тюрьмой в тюрьме" и отметили, что это первое подобное исправительное учреждение в Европе. 

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Тег офис, заключенные, осужденные, пробация

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

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