В Харькове открыли первый в Украине офис пробации
Теперь в четвертом подъезде Госпрома будут работать с осужденными
В Харькове начал работу первый в Украине Офис пробации для социальной адаптации правонарушителей, который создали для работы со взрослыми при поддержке Норвежской миссии советников по вопросам верховенства права в Украине.
Теперь в четвертом подъезде Госпрома (пл. Свободы, 5, 2-й этаж) будут работать с осужденными, которые не отбывают срок в заключении, или с гражданами, которые освободились из мест лишения свободы.
Как сообщили в Северо-Восточном МРУ по вопросам исполнения уголовных наказаний, сотрудники Слободского подразделения Центра пробации будут изучать жизнь человека, выявлять и решать конкретные проблемы, чтобы подопечный повторно не совершил преступление.
"Если видим, что есть шанс исправиться без лишения свободы, — информируем об этом суд, и если суд примет такое решение, начинаем работать с человеком", — говорит директор ГУ "Центр пробации" Олег Янчук.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко в 2018 году издал указы о помиловании 14 человек, осужденных на разные сроки наказания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Также мы писали, что в Великобритании преступников перевоспитывают в кофеваров. Бывшие заключенные быстрее найдут себе работу на свободе.
Напомним, что в Лондоне откроется первая в Европе тюрьма для трансгендеров. СМИ окрестили ее "тюрьмой в тюрьме" и отметили, что это первое подобное исправительное учреждение в Европе.
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