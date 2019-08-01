Клиники капитально не ремонтировали десятки лет, но областная администрация взялась за медучреждения

В Харькове отремонтируют инфекционные больницы 2019-08-01T21:38:00+03:00 Харьков Клиники капитально не ремонтировали десятки лет, но областная администрация взялась за медучреждения

Областную детскую инфекционную больницу в Харькове капитально не ремонтировали 46 лет, как и больницу для взрослых. Деревянные окна свистели зимой от ветров, а часть старых коммуникаций совершенно сгнила. Но в конце прошлого года в обеих медучреждениях начались восстановительные работы.

В областной инфекционной больнице для взрослых об обновлении мечтали годами. Здесь плесень на потолке, тесные палаты и старая сантехника. За 35 лет существования медучреждения здесь разве что латали дыры. Сейчас готовятся открыть первое капитально отремонтированное отделение.

"Был грибок на стенах, мокрые полы, для больных было не очень уютно. Было холодно. Сейчас, конечно, после ремонта, мы надеемся, что будет тепло. Уже проверяли отопление", – говорит сестра-хозяйка отделения Харьковской областной инфекционной больницы Галина Анисимова.

Параллельно с ремонтом закупают и новое оборудование.

"Я работала на рентгеновском аппарате "Рум-20", который прослужила у нас ни много ни мало 33 года. Это была практически бесполезная техника. Сейчас мы получили новый аппарат "Калипсо". Качество изображения всех органов на порядок выше", – рассказывает врач-рентгенолог Харьковской областной инфекционной больницы Любовь Стародубцева.

Рядом, в областной детской инфекционной больнице в обновленном отделении уже принимают больных. Специфика заведения – закрытые боксы с отдельными входами. Чтобы возбудители болезней не распространялись общими коридорами. За год здесь лечат 10 тыс. маленьких пациентов.

"Эти боксы будут нести достаточно большую нагрузку по госпитализации больных корью, ветрянкой, особо опасными инфекциями, гриппом, лихорадкой неясного генеза. Таких больных очень много. И они должны пребывать в мельцеровских боксах — это первый этаж", – говорит главный врач Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.

Ремонты в медучреждениях начали в конце прошлого года за средства областного бюджета. Качество сделанного проинспектировала глава областной администрации.

"Комплексно не ремонтировались детская больница 35 лет, а взрослая – 46 лет. Исправляем. Финансирование уже есть. Работы уже начаты. Финансирование за счет Европейского инвестиционного банка, также привлекаем финансы областного бюджета. Сделаем так, чтобы постепенно мы восстановили эти больницы. Действительно, работы очень много", – говорит глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

В планах чиновников открыть на территории медучреждений первый в Украине Центр вакцинопрофилактики. В нем будут делать не только плановые прививки, как от дифтерии и столбняка, которые сделала сегодня глава администрации, но и те, которые пока не входят в обязательный перечень.

Напомним, что три последних новшества от Минрегионстроя касаются обустройства больниц, создания мест для паркования детских колясок и перестройки судебных учреждений. По словам замминистра Льва Парцхаладзе, прежде всего надо заняться больницами, обеспечив пациентов как безбарьерной средой, так и возможностью принять душ и сходить в туалет прямо в палате. Такие удобства уже есть в частных лечебницах, но не секрет, что в подавляющем большинстве госбольниц санузлов один-два один на весь этаж, что особенно тяжело для людей после операции и пожилых пациентов.

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