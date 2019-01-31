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В Харькове пассажирский лайнер попал в опасную ситуацию

31 января, 15:49

Густой туман в Харькове мог стать причиной катастрофы пассажирского лайнера

Пилот посадил самолет в густом тумане
Пилот посадил самолет в густом тумане. Фото: Facebook
В Харькове пассажирский лайнер попал в опасную ситуацию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2f2/b44/5c52f2b441c70.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2f2/b44/5c52f2b441c70.jpg Харьков Густой туман в Харькове мог стать причиной катастрофы пассажирского лайнера

В Харькове пилот сумел посадить пассажирский лайнер, несмотря на крайне ограниченную видимость из-за густого тумана. Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Харьков 1654".

"В 300 км от аэропорта первый пилот рейса №1635 Гданьск-Харьков авиакомпании Wizz Air Денис Бакуменко сообщил пассажирам, что в Харькове погодные условия не соответствуют минимально разрешенным критериям – в городе очень густой туман, крайне ограничивает видимость. Пилот заверил, что самолет имеет достаточное количество топлива, поэтому находиться в воздухе в ожидании разрешения на посадку", – говорится в сообщении.

В результате самолет почти час кружил над аэропортом, однако посадку пилоту все же пришлось совершать в крайне сложных условиях. Несмотря на капризы погоды, лайнер приземлился без эксцессов, никто из пассажиров не пострадал.

Напомним, ранее в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду. А перед этим из-за проблем с двигателем лайнер Aerobus А-330 авиакомпании Delta совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

Также мы писали о том, как легкомоторный самолет Cessna, приземлившийся вечером 18 октября на шоссе на окраине города Сент-Питерсберг, столкнулся с двумя автомобилями. 

Напомним также и о том, как пилот заснул и полетел мимо аэропорта в открытый океан. Австралийское бюро безопасности транспорта (ATSB) провело расследование и определило, что пилот действительно заснул. Сообщается, что 8 ноября девятиместный самолет Piper PA-31 Navajo авиакомпании Vortex Air совершал грузовой рейс из города Девонпорт, Тасмания, на остров Кинг.

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Тег Харьков, лайнер, туман, посадка, авиалайнер

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