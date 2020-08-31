В Харькове пассажиры ездят в метро без масок (фото)

В метро Харькова, несмотря на ужесточение карантина, некоторые пассажиры продолжают ездить без масок. Соответствующее фото было опубликовано на Telegram-канале h_Харьков.
На снимке можно увидеть, что из четырех людей, сидящих рядом в вагоне, лишь у двоих маска надета по правилам – она прикрывает и нос, и рот. Еще один пассажир сдвинул ее под нос. А четвертый – полностью проигнорировал необходимость индивидуальной защиты.
Между тем, по обновленным данным Минздрава, Харьков оказался в "оранжевой" карантинной зоне вместе с Богодуховским районом. Кроме того, в "желтой" зоне находятся три города и семь районов области.
Напомним, ранее жителей жителей Харькова предупредили, что в городе усилят проверки выполнения карантина в общественном транспорте и призвали горожан не забывать о противоэпидемических ограничениях.
Кроме того, мы сообщали, что в Харькове готовятся открыть больницы второй волны. В медучреждениях проводится работа по увеличению кислородных точек доступа.
Напомним также о том, что в харьковском метро вспыхнула драка, поводом для которой стал пассажир без маски: мужчине не понравилось, что ему сделали замечание.
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